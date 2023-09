Follia al matrimonio, l'invitato si scaglia contro il cantante: "Smetti di guardare mia moglie”

Poteva essere un matrimonio come tanti, ma è finito in una rissa poi puntualmente diventata di pubblico dominio su Tiktok. L'episodio è avvenuto nel Napoletano: ad un tratto, durante il ricevimento, uno degli invitati si è alzato furioso dal tavolo del ristorante e ha aggredito il cantante che stava intrattenendo gli ospiti.

A detta dell'invitato, la “colpa” del musicista era stata rivolgere qualche sguardo di troppo alla moglie del primo. Il cantante, comprensibilmente imbarazzato, è riuscito a peggiorare la situazione: “Ma che ho fatto? Sto solo cantando, me l'ha chiesta lei la canzone – si è giustificato con l'invitato intanto su tutte le furie – Sei tu che sei insicuro, io sto solo cantando".

Con la situazione fattasi incandescente si sono avvicinati altri invitati per placare gli animi. Le immagini a questo punto si interrompono, e probabilmente (si spera) anche il momento probabilmente non gradevolissimo per gli sposi.