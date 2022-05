Castello delle Cerimonie, festa grande per Francesco Merola e la sua Marianna - VIDEO

Grande festa al Castello delle Cerimonie per il matrimonio di Francesco Merola e della sua Marianna. Il figlio del grande Mario ha sposato la sua amata questa mattina nella chiesa di San Ciro a Portici. Testimoni di eccezione Donna Imma Polese e suo marito.

Dopo la cerimonia, parenti e amici si sono ritrovati al Grand Hotel La Sonrisa dove hanno risuonato anche le note di canzoni famose di Mario Merola. Una grande emozione per tutti, anche per la stessa Donna Imma che - via social - ha condiviso diversi momenti della cerimonia.

Un "bagno di folla", come si può vedere nel video diffuso da Giò Di Sarno, per questo matrimonio che sta raccogliendo anche un grande successo mediatico. Le immagini, diventate virali in pochi minuti, hanno raccolto un boom di like e condivisioni.