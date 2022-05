Matrimonio di.vino e cucina a Palazzo Petrucci

Casale del Giglio è un'azienda vitivinicola che affonda le sue radici agli inizi del secolo scorso, nella solida cultura enoica di Amatrice. Erano i primi anni '30, infatti quando il capostipite si trasferì dall'agro romano nella capitale aprendo una serie di enoteche con una carta dei vini da fare invidia alle più moderne cantine. Nel 1967 Dino Santarelli, visionario entusiasta, fonda la “Casale del Giglio Società Agricola S.r.l.” in località Le Ferriere, nel comune di Aprilia, in provincia di Latina, a circa 50 km a sud di Roma, che era un’area inesplorata dal punto di vista vitivinicolo. E qui, assecondando l'intuizione del figlio Antonio, inizia un progetto di ricerca e sperimentazione mettendo a dimora sui propri terreni ben 57 diversi vitigni sperimentali, sia italici che internazionali, con la collaborazione dei maggiori ampelografi e ricercatori universitari. L’avventura, complessa e rischiosa, mai tentata con questa scientificità, ha quale figura chiave l’enologo

dell’azienda Paolo Tiefenthaler, creatore, fin dall’inizio, di tutti i vini aziendali.

Tra le viti scelte, una in particolare era ispirata al nostro territorio: il Biancolella, per cui è concepito uno specifico progetto di ricerca sull’isola di Ponza, dove era stato introdotto nel ‘700, da coloni di Ischia inviati dai Borbone a far legname per il naviglio del Regno di Napoli. E oggi, dopo quasi 3 lustri, l'azienda presenta il suo "Faro della Guardia" che pende il nome dal faro, appunto, costruito nel 1886, che si erge maestoso sul lato meridionale di Ponza.

"Amo Napoli senza riserve - dice infatti a Napoli Today Antonio Santarelli - è un territorio meraviglioso fatto di eccellenze". E proprio con un atto d'amore, per "restituire" a Napoli e alla sua provincia l'eccellenza di sapori e profumi che ha ispirato la creazione del Faro della Guardia, Antonio Santarelli ha inaugurato a Palazzo Petrucci, tempio partenopeo dell'enogastronomia, un ciclo di incontri che vedranno i grandi vini della Casale del Giglio incontrare - in diverse sedi - le eccellenze della cucina, anche attraverso perfomarmances a 4 mani di chef stellati, come appunto al primo appuntamento che ha visto Lino Scarallo, chef stellato di Palazzo Petrucci, accogliere in cucina Gino Pesce chef stellato dell'isola di Ponza.