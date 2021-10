Matrimoni da favola: Alessandra e Pasquale

Alessandra Vitagliano e Pasquale Bello si conoscono un po' per caso, un po' per destino, come in tutte le più belle storie d'amore. La proposta di matrimonio arriva inaspettata e meravigliosa come in una favola il 27 luglio del 2019, sotto al castello delle fiabe di Disneyland: "E' lì che Pasquale, assieme ai suoi due figli, mi ha chiesto di diventare sua moglie", racconta Alessandra con gli occhi sognanti. Viene anche fissata la data, il 25 Aprile 2020. Il Covid non esisteva, non c'erano restrizioni e non si viveva nell'incubo della pandemia. "I preparativi corrono con entusiasmo fino a sbattere contro il muro del covid", dice Alessandra. Le nozze vengono celebrate comunque, ma in Comune, alla sola presenza del sindaco e dei due testimoni di rito: "soli, senza le nostre famiglie - spiega Alessandra - eravamo troppo spaventati per questo mostro più grande di noi. Erano giorni duri e difficili per tutti. Invece della festa abbiamo organizzato altro: Pasquale infatti aveva creato una catena di pacchi solidali, in modo da aiutare chi aveva perso il lavoro o aveva problemi".

Poi i numeri della pandemia cambiano, la vita piano piano riprende il suo corso: "abbiamo visto molti amici sposarsi - racconta Alessandra - quindi abbiamo scelto una nuova data: il 18 ottobre 2020". Il 14 ottobre scattano però le nuove restrizioni anti-Covid. "La delusione stavolta è stata cocente, non lo nego, però in realtà noi pensavamo già ad un'altra cosa: ero incinta!". Le cose però non sono semplici come ci si auspica sempre e Alessandra per portare avanti la gravidanza è costretta a stare a letto fino al 6 mese, poi la rottura prematura delle acque e il ricovero in ospedale dove, con la forza che solo le mamme sanno trovare, Alessandra resta a letto, "con la paura di perdere questa nuova vita o di vederla nascere con tanti problemi", fino a quando i medici non decidono di intervenire perché il piccolo non cresceva più. E' il 22 aprile e c'è un doppio motivo per festeggiare: è la nascita di Andrea e anche il primo anniversario di Pasquale e Alessandra che, però, proprio non vogliono rinunciare al loro sogno di una bella festa, con le famiglie e gli amici di sempre.

Un sogno che, finalmente, può avverarsi proprio in questo mese di ottobre. Ovviamente in un castello, come in ogni favola che si rispetti, come mostrano le meravigliose foto di Giorgio Cappiello © - Studio Fotografico Caserta.