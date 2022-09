Matrimonio da sogno a Capri per Massimo e Gianluca: ad officiarlo Paolo Sorrentino

Dopo circa 5 anni d'amore Massimo Osanna, 59 anni, ordinario di Archeologia classica dell’Università di Napoli “Federico II” e direttore generale Musei presso il ministero della Cultura, già direttore della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia e poi del Parco Archeologico di Pompei, e Gianluca De Marchi, 50 anni, imprenditore romano (è co-fondatore di Urban Vision, azienda che si occupa di pubblicità e restauri d'arte e anche attore), convoleranno a nozze in quello che si annuncia come il matrimonio più glamour ed esclusivo dell'anno.

Unione civile officiata da Paolo Sorrentino

Ad officiare la cerimonia, che si terrà sabato prossimo, 3 settembre, a Villa Lysis, tra i luoghi più suggestivi e romantici dell'isola, sarà il regista premio Oscar Paolo Sorrentino.

Testimone dell'unione civile l'attrice Valeria Golino.

Tra i circa 200 invitati ci saranno anche, riporta Repubblica, il magnate del lusso François Pinault, patròn del gruppo Kering che riunisce marchi quali Gucci, Saint Laurent e Balenciaga, con la moglie Salma Hayek, il ministro della Cultura Dario Franceschini e il nuovo direttore di Pompei Gabriel Zuchtriegel.

La festa a Capri, secondo un programma ormai consolidato tra i vip, si articolerà in più giorni: cocktail di benvenuto venerdì 2 settembre; cerimonia sabato 3 a Villa Lysis e cena a Marina Grande; festa dei saluti domenica 4.