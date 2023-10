"A Napoli io mi sento accolta e a casa": parla l'infuencer al centro delle polemiche social | VIDEO

Aveva suscitato una serie di reazioni social il suo video in cui sosteneva di non voler vivere più a Milano, dove si trova per motivi di studio, e di volersi trasferire a Napoli dopo la laurea. L'influencer veneziana Matilda Abbiati ha ribadito ulteriormente il suo pensiero nel corso di un'intervista rilasciata alla trasmissione "La volta buona", in onda su Rai 1, condotta da Caterina Balivo.

"Sui social è molto facile subire delle critiche, molto più rispetto ai complimenti. Io condivido la mia vita e credo anche di poter dare un esempio ad alcune persone. Sono una studentessa e mi sento, attraverso i social, in grado di dare un buon esempio e mi impegno per questo. Io credo che ognuno di noi nella vita si innamori di una città. Tendenzialmente è la città in cui si nasce e si cresce. Io sono nata e cresciuta a Venezia, ma per quanto la ami, non mi sento veramente a casa. E la stessa cosa mi è successa a Milano. Io ringrazio Milano per l'accoglienza che mi sta dando. Anche all'università ringrazierò per tutta la vita questo percorso. A Napoli, però, io mi sento accolta e mi sento a casa. Grazie al mio fidanzato ho scoperto Napoli. Ci ero già stata ma grazie. Vivendola mi sono accorta di quanto rispecchia quello di cui io sento la necessità. Io capisco il fascino che Milano possa avere nei confronti di certe persone, però semplicemente non è quello che voglio io", ha spiegato Matilda.