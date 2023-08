Massimo Ranieri torna in tv con una fiction dopo 20 anni: "Grazie a mamma Mediaset"

Massimo Ranieri sarà il protagonista della fiction di Canale 5, in onda da metà di settembre, “La voce che hai dentro”. Nel cast anche Maria Pia Calzone (la donna Imma di “Gomorra”). Prodotta da Lucky Red in otto episodi per quattro prime serate, è una storia familiare con tratti di giallo e tratti di rosa, che vede il ritorno di Massimo Ranieri in una fiction dopo 20 anni.

In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni l'artista spiega la genesi che porterà alla messa in onda del prodotto tv: "L’idea mi è venuta circa dieci anni fa, mentre facevo dei provini a teatro e vedevo dei giovani con una “voce” dentro. Ho buttato giù un piccolo soggetto di una decina di pagine. Poi l’ho presentato a diversi interlocutori ma è stata “mamma” Mediaset quella con cui si è aperto subito un bel rapporto di fiducia e che mi ha dato l’opportunità di tornare a essere protagonista di una fiction. Speriamo che vada bene, che il pubblico comprenda la mia confessione a cuore aperto, la sincerità, l’onestà".

Nuove leve musicali

Su chi produrrebbe tra i giovani artisti incrociati a Sanremo ha così risposto: "Lo confesso, sono all’antica. Colpa mia. Mea culpa, mea maxima culpa. Molti di loro non li capisco. Anzi, non faccio in tempo a seguire una Pasqualina, che è l’ora di Franceschina: ormai durano due o tre mesi, e non puoi formarti un giudizio perché spariscono subito".