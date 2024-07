Massimo Ranieri pronto al ritiro? Il cantante si sfoga sui social: "Il caldo fa brutti scherzi" - VIDEO

Massimo Ranieri è pronto a ritirarsi dalle scene? Assolutamente no e a ribadirlo è lo stesso artista partenopeo. Nie giorni scorsi, su diverse testate, era circolata la voce di un imminente rititro dell'amato cantautore. La notizia, però, è totalmente falsa. Tuttavia, Ranieri per tranquillizzare i fan ha registrato un videomessaggio postato sui social.

"Ciao a tutti, ci tengo a rassicuravi che le notizie sul mio conto “che mi ritiro dal mondo dello spettacolo” sono assolutamente false e prive di fondamento. Non mi ritiro ASSOLUTAMENTE e non ho intenzione di farlo per i futuri anni avvenire! Anzi, con immenso entusiasmo, colgo l’occasione per informarvi che tra un paio di settimane, il 30 luglio, ripartirà dall’Auditorium Parco della Musica di Roma il mio tour “Tutti i sogni ancora in volo”. In questo periodo di silenzio, sono stato impegnato in sala di registrazione per preparare il nuovo disco che uscirà a fine anno. Vi aspetto e vi abbraccio tutti sempre con immenso affetto! Massimo Ranieri", dice l'artista.