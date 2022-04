Massimo Boldi: "Vi dico quale sarebbe in un mio film il ruolo perfetto per il ministro Di Maio"

L’attore e produttore cinematografico Massimo Boldi, amato da ben 4 generazioni e vincitore di 11 Telegatti, a “L’autostoppista” - programma in onda dalle 17 alle 18 su Rai Isoradio - risponde divertito e divertente alla raffica di domande con cui lo incalza il giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor Righetti.

Qual è il luogo più trasgressivo o stravagante dove Boldi ha fatto l’amore? “In un supermercato”, risponde senza indugi.

Quale politica italiana reputa sexy? “L’europarlamentare Alessandra Moretti”.

Sulla tv di oggi l'atmosfera si fa cupa: “La trovo triste, non ha più contenuti. Fare televisione, così come fare cinema o teatro, non è un passatempo ma una professione”.

Quale politico inseriresti in un cameo di un tuo film e in quale ruolo? "Il ministro Luigi Di Maio - ha detto Boldi - gli darei il ruolo del figlio di Cipollino”.

