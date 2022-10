Il re dei pasticcieri Iginio Massari: "Se vuoi risolvere una soluzione impossibile chiama un napoletano"

Oltre 300 riconoscimenti in tutto il mondo, inimitabile per stile e verve, Massari è stato al Parker's Hotel in occasione di un evento della Lavazza

Tra i protagonisti indiscussi e certamente più istrionici del variegato mondo del food, il bresciano Iginio Massari è considerato il più grande Maestro Pasticcere italiano nel mondo, con il merito di aver fatto della pasticceria italiana massima espressione di cultura e professionalità.

Formazione nei cantoni francesi della Svizzera, a fianco del Maestro Pasticciere Claude Gerber, una lunga esperienza come consulente per l’industria alimentare, talento in ogni campo della cucina, è nei primianni '70 che sceglie di dedicarsi completamente alla pasticceria artigianale, spinto anche dalla moglie che lo esortò ad aprire la Pasticceria Veneto, ben prestodivenuta meta di pellegrinaggio degli amanti dei dolci di ogni latitudine e longitudine.

La filosofia del Maestro Massari è semplice: ricercare la perfezione e non smettere mai. Oltre 300 i premi al suo attivo, conquistati all over the world, e più di 50 libri, molti cosiderati testi fondamentali della pasticceria. NapoliToday lo ha incontrato al Parker's dove si trovava per la presentazione-evento del "Noble Volcano 1895", nuovo speciale blend della Lavazza che ha scelto Napoli per il lancio internazionale della pregiata miscela messa a punto con alcuni tra i più pregiati caffè del mondo