Torna l'obbligo delle mascherine: quanto ne sanno i napoletani

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca snocciolando i dati del bollettino Covid dell’ultima settimana senza mezzi termini ha avvisato che la situazione nella nostra regione è grave, con una percentuale di contagio del 3,38%. I nuovi positivi nella sola città di Napoli il 24 settembre erano ben 91. E dal 24 settembre, fino al prossimo 4 ottobre, a Napoli come in tutta la regione è tornato l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Ma, a quanto pare, il ritorno della misura di prevenzione non è ben chiaro a tutti

