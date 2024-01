Addio a Martino Cilento, icona di stile e bon vivre

Naturalmente elegante, galante, sempre affabile, Martino Cilento - per gli amici Nello - è stato protagonista della migliore stagione della rinascita di Napoli, quei meravigliosi anni '80 in cui tutto era possibile e il futuro poteva essere non solo sognato, ma anche costruito.

Dottore commercialista, titolare con il collega Roberto De Cristofaro di uno dei più noti studi partenopei, fucina di talenti professionali, Martino era un grande appassionato della bellezza: l'arte, la cultura e anche la moda. Con caparbia ostinazione credeva nel buon gusto, strada su cui lo ha seguito l'amatissimo figlio Ugo, patron della Maison Cilento 1870, tra gli indiscussi punti di riferimento napoletani dello stile e del buon gusto, tra pelletteria artigianale e capi sartoriali.

I funerali di Cilento si terranno il 5 gennaio, alle ore 12.00, nella Chiesa di San Pasquale a Chiaia, il quartiere che tanto amava e dove ha sempre vissuto.