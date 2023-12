Martina si trasferisce da Bologna a Napoli: "Qui come donna mi sento libera e sicura" | VIDEO

Bolognese, Martina Servadei è una project manager e personal trainer che si è trasferita a Napoli per scelta. Ne è felicissima, spiega per il senso di libertà e di sicurezza che – in quanto donna – percepisce tra le sue strade.

“Come lei ne conosco almeno un altro paio – spiega lo scrittore Angelo Forgione sui social, dove riprende la storia di Martina Servadei – donne lombarde che hanno fatto la stessa scelta qualche anno fa, non per amore di un uomo ma di Napoli. Ogni volta che le vedo, noto i loro occhi brillare per questa città difficile ma da capire, che non le ha deluse neanche da residenti, mica da turiste”.