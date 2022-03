Una storia d'amore per Martin Rua.

Promuovere la lettura e creare spazi di divulgazione e condivisione: con questa mission, l’Associazione Liber@Arte dà vita a NapoliCittàLibro Off: più che una kermesse è un itinerario culturale permanente che, con il patrocinio della Camera di Commercio della nostra città, porterà a Napoli autori ed ospiti di rilievo nazionale ed internazionale. A partire da questo sabato, 19 marzo.

Storia d'amore per Martin Rua

Il primo appuntamento è al Vomero, al Teatro Diana, con Martin Rua per la presentazione del suo ultimo romanzo “Alma che visse in fondo al mare” (Polidoro). Con l’autore Federica Flocco, Lorenzo Marone e Alessandro Polidoro e l’attore Andrea Fiorillo che leggerà alcune pagine del volume.

Rua, dopo gialli e thriller per Newton Compton e Rizzoli, torna in libreria con una storia d’amore ambientata a Procida: un’epopea in cui convergono arte, religione, la storia delle famiglie migranti e le tradizioni di un’isola che cambia nel tempo (info: https://fb.me/e/2WGwlP9UV).

Prossimi protagonisti, tra gli altri, Pupi Avati, Georgi Gospodinov, Marilù Oliva, Alfredo Palomba, Guido Trombetti