Merola Cruise: una crociera interamente dedicata al re della sceneggiata - video

Iconico, istrionico, trascinatore e affabulatore, Mario Merola ha rappresentato l'anima e il cuore di Napoli dal dopoguerra fino alle porte del nuovo Millennio. Il re della sceneggiata, come era chiamato, con i suoi film, spettacoli teatrali e canzoni era riuscito a portare alla ribalta nazionale la Napoli del popolo e il popolo di Napoli che nonostante povertà, violenza, sopraffazione e possibilità negate, riusciva comunque a conservare e difendere onore e dignità e, soprattutto, sapeva sempre amare. E' per questo che i napoletani, quelli veri, non dimenticano Mario Merola e lo ricordano sempre con affetto e nostalgia.

Adesso grazie ad una singolare iniziativa, Mario Merola e il suo mondo suggestivo, con la sua musica fatta di vocalità importanti, ritmi intramontabili, parole dalla grande forza espressiva, diventano compagni di viaggio nella "Merola Cruise", crociera targata Msc (nave Bellissima), con tappe a Palma de Maiorca, Barcellona, Marsiglia, Genova e La Spezia, dedicata al grande re della sceneggiata per la direzione artistica di uno tra i maggiori esperti di musica e napoletaneità, il giornalista Federico Vacalebre tra l'altro biografo ufficiale di Renato Carosone, consulente dell’Archivio Sonoro della Canzone Napoletana e coautore del soggetto e della sceneggiatura di Passione, il film di John Turturro sulla canzone napoletana.

Merola canta Merola

Ricco e articolato il programma di viaggio, non interamente svelato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa, per "non rovinare le sorprese ai viaggiatori".

Di certo ci sarà Francesco Merola che nel video racconta a NapoliToday, tra l'altro, i luoghi di Napoli più cari al padre, il ricordo più importante e anche qualcosa della cucina di famiglia.

52 anni, terzo e ultimo dei figli di Mario, Francesco Merola (al padre assomiglia davvero tantissimo) alle spalle ha una lunga carriera artistica. I primi passi li ha mossi proprio con il padre con cui, tra l'altro, ha portato in giro per l’Italia un tour che proponeva una rivisitazione del repertorio della canzone classica napoletana. Lo spettacolo scritto da Federico Vacalebre, “Merola canta Merola”, lo vedrà intonare il repertorio del grande Mario, tra le pagine del racconto della sua vita, pubblica e privata, affidato alla moglie, l’attrice Marianna Mercurio.

Meroliana

Tutto, a bordo, per chi seguirà la Merola Cruise, sarà meroliano: meroliana una cena, dedicata alla gastronomia verace così cara all’interprete di “È bello ’o magnà”; meroliana una serata dedicata alla canzone napoletana classica ma nell’accezione di Libero Bovio, l’autore prediletto dall’interprete di “Zappatore”; meroliana una serata dedicata alle canzoni napoletane lanciate dal signore della sceneggiata, da “Chiamate Napoli 081” a “Cient’anne” o “L’urdermo emigrante”. Repertori da riprendere e rilanciare, senza mai scimmiottare lo stile inimitabile di Merola: per questo il direttore artistico Federico Vacalebre ha costruito i due spettacoli (quello boviano e quello più “moderno”) evitando voci “imitative”, anzi, scegliendole soprattutto femminili.

Alla Merola Cruise parteciperanno M’Barka Ben Taleb, tunisina di Napoli, vista al cinema accanto a John Turturro, Woody Allen e Sharon Stone; Maryam Tancredi, vincitrice dell'edizione 2018 di “The voice of Italy”, Sara Tramma, cantautrice lanciata sul fronte del folk da Eugenio Bennato. Nel cast anche Alberto Selly, conosciuto soprattutto per i suoi tormentoni come “’O ballo d’o cavallo” e qui in veste che per molti sarà inedita.

La casa del portuale

Particolare e suggestivo anche il luogo scelto per la presentazione dell'iniziativa: la Casa del portuale, all'altezza del varco Marinella del Porto di Napoli, il luogo in cui Mario Merola lavorava prima che venisse scoperto il suo straordinario talento.

Merola Cruise, realizzata in collaborazione con ‘A Figlia d’’o Marenaro e Prota Srl, salperà il 15 marzo 2023, ovviamente dal Porto di Napoli.