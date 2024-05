Doppia festa per Mario Maglione con oltre 500 persone

Festa grande nel cuore più vivo e pulsante della musica napoletana, il Conservatorio di San Pietro a Majella, per i primi 50 anni di carriera e i 70 d'età (portati in maniera formidabile) di Mario Maglione.

Tra i grandi chansonnier della più pura tradizione napoletana, allievo di Roberto Murolo, Maglione ha festeggiato con un concerto-evento ad ingresso gratuito che è stato subito sold out, accompagnato dai suoi musicisti Michele Cordova, alla chitarra classica, Gianlorenzo Scotti, al basso, Antonio Colino, alla fisarmonica.

Alla serata oltre 500 persone: gli amici di sempre, i compagni di una lunga strada vissuta tra le note e per la musica, molti rappresentanti delle istituzioni e tantissimi fan.

"Rifarei esattamente tutto quello che ho fatto", ha detto Maglione visibilmente emozionato a quanti gli chiedevano un bilancio dei suoi primi "anta" di vita per la musica. "Sarò sempre grato a Roberto Murolo", ha quindi sottolineato l'artista spiegando come per lui, il ricordo più importante risale ad un ormai lontano 1974, quando la sua strada si è incrociata - appunto - con quella di Murolo: "Fu lui - ha spiegato - a insegnarmi l'interpretazione facendomi capire l'importanza, assieme alla parte musicale, delle parole dei testi, della loro dizione esatta e dell'enfasi da dare".

(Si ringrazia Pino Attanasio per aver gentilmente concesso le foto pubblicate)