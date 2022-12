Balotelli e la figlia Pia al Peppy Night: "Sogno lo scudetto del Napoli"

Mario Balotelli ieri è stato a Napoli, la sera ospite della trasmissione “Peppy Night Show”, in onda su Canale 21 e condotta da Peppe Iodice. Con l'ex Nazionale anche Gianluigi Donnarumma del Psg.

L'attaccante in forza agli svizzeri del Sion era in città per festeggiare il compleanno (11 anni) della figlia. Papà della napoletanissima Pia (figlia avuta con Raffaella Fico), Balotelli è sempre stato molto legato alla città. Nel pomeriggio, tra le altre cose, era andato a visitare il murale dedicato a Diego Armando Maradona nel largo dei Quartieri Spagnoli oramai trasformatosi in un luogo dedicato al "culto" del Diez.

Come al solito, belle le parole indirizzate a Napoli e ai napoletani da Balotelli: "Il sogno scudetto? – ha risposto Supermario al conduttore – è sempre stato un sogno anche per me", confermando il suo amore per i colori azzurri.