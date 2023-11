On line il black friday di Marinella a prezzi bassissimi, ma è un phishing. Scatta la denuncia della maison

La pubblicità arriva nelle bacheche di Facebook ed è molto più che appetibile: dice che Marinella, una delle più note griffe dell'alta sartorialità partenopea, simbolo di eleganza nel mondo, aderisce al Black Friday e i prezzi sono eccezionalmente bassi, bassissimi. Addirittura l'80% di sconto su tutto.

Così un magnifico zaino di pelle con schienale rinforzato appare in vendita a meno di 40 euro e uno degli elegantissimi foulard da donna a circa 35. Decisamente inverosimile per chi conosce la qualità - da cui il costo - delle materie prime utilizzate per i prodotti della maison. È per questo che un protagonista del jet set napoletano che di eleganza se ne intende (preferisce non essere menzionato, ma i fatti sono riportati nella sua bacheca di Facebook), si insospettisce. E avvisa immediatamente il patron della casa, di cui è amico da circa 30 anni. "I prezzi sono tutti assurdi, conoscendo la maison - racconta - così ho avvisato Maurizio ed è scattata la denuncia alla polizia postale. Fate moooolta attenzione".

Il sito fake (NapoliToday ha verificato) è ancora attivo e sta rimbalzando attraverso Facebook: risulta un'imitazione perfetta di quello originale della casa, se non fosse per i pop up decisamente lontani dall'elegante stile inglese della casa