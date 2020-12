4 santi per Bonavolontà

Marianna Bonavolontà creativa, avventuriera e globe-trotter, presenterà oggi, a partire dalle ore 19, in diretta streaming sui suoi canali social, il libro "La ragazza col Genio in quarantena", per Booksprint Edizioni, scritto durante i giorni più bui dell'emergenza pandemica, quando tutta Italia era in lockdown. Con lei saranno alla presentazione "I 4 santi", quartetto comico particolarmente benvoluto dal pubblico napoletano.

“Ho scritto La ragazza col genio in quarantena in uno dei periodi più difficili per me - spiega Marianna - quando, costretta a restare in casa durante il primo lockdown di marzo 2020, avevo perso il mio genio creativo. Spero che questo mio libro possa essere d’aiuto a chiunque si ritrovi in balìa di sé stesso, vuoto e solo”.

Oltre ad essere distribuito in tutto il mondo attraverso i circuiti tradizionali, il libro può essere noleggiato tramite il portale Bookstreams.it.