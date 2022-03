Mariagrazia Imperatrice torna a Napoli: "Porterò mia nonna con me a Londra" - VIDEO

Mariagrazia Imperatrice torna a Napoli per partecipare ai funerali del nonno, ma anche per stare vicino a Nonna Margherita. La giovane influencer, alle prese con dei problemi cardiaci, ha lasciato Londra per stare vicino alla sua famiglia.

La giovane ha colto l'occasione per lanciare un lungo messaggio. Sul suo profilo, seduta accanto all'amata nonna, ha postato un video (clicca qui per vederlo) nel quale ha parlato del perché del suo ritorno, di quanto ci tenesse a suo nonno e della sua preoccupazione per questa "guerra mediatica" nata attorno a lei e alla sua famiglia.

Molti utenti social, infatti, l'accusano ancora di fare "le scenggiate" e di spettacolarizzare troppo il dolore. Mairagrazia, però, non ci sta e risponde senza mezzi termini. "Vi state appellando a delle cavolate", ha detto. "Non volevo più dare sòpiegazioni perché è inutile. Questo è il livido che la flebo mi ha provocato sul braccio. Alcune persone pensano che i social siano la lavatrice di famiglia", ha ancora detto.

Poi, la giovane si è detta preoccupata per Nonna margherita ed ha annunciato: "La porterò a Londra con me. Perché qui non la vedo protetta",