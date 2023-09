Maria Mazza sposa il suo Amedeo. La cerimonia ad Ibiza

"La magia ibizenca che ha coronato il sogno della mia migliore amica! Da testimone, da fratello e da complice ho vissuto delle emozioni uniche. Vi amo profondamente. Scegliere una sorella è un dono che la vita mi ha regalato!" così su Instagram Diego Di Flora, direttore artistico di tante grandi kermesse come il NapoliPride, annuncia il matrimonio della bella e sensuale show girl Maria Mazza con il compagno Amedeo Quagliata

La magia di Ibiza

Maria e Amedeo, che sono legati dal 2013 ed hanno una bambina, Sveva, nata nel 2014, si sono detti "sì" in una romantica chiesetta nel centro di Ibiza: "La mia famiglia, il mio mondo. E tu piccola mia eri la più emozionata di tutti. Vi amo", ha scritto Maria nelle stories di Instagram.

Testimoni per la sposa - davvero bellissima in abito bianco molto romantico e capelli sciolti, pettinati in boccoli leggeri - l'amico di sempre Diego Di Flora, in total look Ilario Esposito con papillon, e la sorella Elvira. Dopo la cerimonia religiosa gli sposi hanno festeggiato con pochissimi intimi in una villa della zona.