Maria Esposito (Rosa Ricci) come la Loren: "Non sono italiana, sono Napoletana"

Forte come il suo personaggio nella serie televisiva “Mare Fuori”, l'attrice partenopea Maria Esposito. Proprio come Rosa Ricci, l'attrice appena 20enne su Instagram, postando per una foto all'uscita della metro Toledo, scrive come didascalia una frase resa celebre da Sofia Loren: "Non sono italiana, sono Napoletana!".

Un orgoglioso richiamo d'appartenenza, pubblicato su di una pagina social addirittura da 1 milione di follower.

Amatissima dai più giovani e considerata un'attrice tra quelle più promettenti per il prossimo futuro in Italia, Maria Esposito ha sorpreso molti con la sua citazione della Loren. Che a qualcuno e piaciuta, ad altri no, ma che di certo non ha lasciato indifferenti.