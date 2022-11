Spettacolare mareggiata a via Caracciolo - VIDEO

Come annunciato, la tempesta di Santa Cecilia stanotte ha raggiunto Napoli. Da ore il vento, prima di Libeccio, poi di Ponente, sferza il Golfo, alimentando onde altissime che attraversano via Caracciolo, come si vede nelle immagini girate con il cellulare stamane molto presto dall'avvocato Stefano Massa.

Forti temporali, alternati a poche schiarite, potranno interessare tutta la provincia nel corso della giornata e si temono allagamenti nelle zone da sempre critiche. Resta l'allerta arancione, diramato dalla Protezione Civile. Miglioramenti sono attesi solo verso sera, mentre si sente la diminuzione delle temperature. Da domani, mercoledì 23, è annunciato un tempo discreto anche se ancora un po’ ventoso. Piogge e temporali torneranno nel fine settimana.