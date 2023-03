Mare Fuori, Antonio D'Aquino: "Quando ho superato il provino ho pianto"

24 anni, nato a Castellammare di Stabia, Antonio D’Aquino è Milos in Mare Fuori. I suoi occhi chiari, la sua aria "malandrina" e le sue grandi doti di recitazione lo hanno reso tra i protagonisti più amati e seguiti di Mare Fuori.

Studi presso scuola di Cinema laRibalta, nel cast della fortunata serie Rai è entrato nel 2022.

Per aiutare la famiglia Antonio ha sempre lavorato: tecnico specializzato, piastrellista, artigiano, barista, cameriere. Quello di attore era un sogno, che è riuscito a trasformare in realtà con tenacia, determinazione e impegno: “quando ho saputo di aver superato il provino ho pianto - ha avuto modo di raccontare più volte - singhiozzavo. E la mia famiglia ha pianto con me. È un ricordo che resterà nella mia testa per tutta la vita. Mi ero dato un anno di tempo e stava per scadere".

NapoliToday (in occasione dell'iniziativa Confesercenti per i minori) gli ha chiesto cos'è per lui il mare. E Antonio ha risposto senza esitazione, rimarcando quanto sia importante, per tutti, una seconda possibilità