Gaetano Migliaccio - Mare Fuori: "Mi ha salvato l'amore ed è qui, vicino a me" l VIDEO

Sono belli, anzi bellissimi come solo l'amore vero può rendere: Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio in Mare Fuori sono Carmela e Salvo. Sono tra i testimonial dell'iniziativa "Gioventù sospesa" lanciata da Confesercenti Campania presieduta da Vincenzo Schiavo per tendere una mano concreta ai ragazzi che negli istituti di pena per minori entrano con sentenza dell'autorità giudiziaria, dopo sbagli che lasciano strascichi pesanti e troppo spesso sbarrano il futuro in una società poco incline a dare seconde possibilità.

"La storia di Salvo insegna a cosa può portare l'inconsapevolezza - dice Gaetano - nell'80% dei casi si finisce male. Bisogna stare attenti. Pensare". "Siamo qui per dare il nostro contributo di speranza, Mare Fuori è proprio questo - spiega Giovanna - un messaggio di speranza".

Ma quanto è importante l'amore per salvarsi?, chiede ad entrambi NapoliToday: la risposta arriva da Gaetano/Salvo con gli occhi che brillano e un sorriso meraviglioso: "È l'amore che mi è salvato ed è proprio qui, affianco a me", dice girandosi verso la sua Giovanna.