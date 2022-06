Marco Sentieri: "Sto perdendo il sonno"

"Sto perdendo il sonno" è titolo del nuovo singolo di Marco Sentieri, disponibile in tutti i digital store.

Dopo aver portato sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo la tematica del bullismo con “Billy Blu” ed aver lanciato i singoli “Occhi come nuvole” ed “AliMentali”, il noto artista campano torna in radio con un brano dalle sonorità pop/dance, prodotto dalla SWIPe Records, che parla di amore: “Se stai soffrendo per amore - dice Marco Sentieri nel brano - non stare lì a piangerti addosso o ad aspettare che l'atro faccia il primo passo. Stavolta, il primo passo fallo tu, vai a prenderti ciò che ti appartiene superando le congetture e l’orgoglio che in amore non esistono!”

Passaggi rap metricamente interessanti, melodie pop che rendono il brano molto orecchiabile, inconfondibile timbro rock, il brano ha sonorità estive e strizza l'occhio alla dance.

Il video del brano porta la firma della B&G Art Event Communication Srl.

Marco: una vita in musica

Nato a Napoli e cresciuto a Casal di Principe, Marco a 12 anni comincia le prime esperienze negli studi di registrazione. A 16 anni si trasferisce a Roma per approfondire e migliorare le sue conoscenze artistiche, mette su la prima band ed arriva nelle fasi finali di "Sanremo rock".

A 18 anni ritorna in Campania, riforma una nuova band e comincia a macinare serate e concerti in giro per l'Italia fino al 2016 dove gli si apre una parentesi estera che lo vede protagonista ad X-Factor Romania e vincente in due festival internazionali.

Nel 2019 con la sua Billy blu, che tratta il tema del bullismo, vince la sua gara a Sanremo giovani che gli dà accesso al festival di Sanremo 2020, dove si classifica terzo nella sezione nuove proposte, riscontrando grande successo, e viene proclamato vincitore morale dalla critica e dagli addetti ai lavori.

Dopo il festival di Sanremo e dopo Billy blu, Marco pubblica altri tre singoli tra il 2020 e il 2021. L'ultimo della serie "AliMentali" sui disturbi alimentari (DCA) lo ha portato in Rai in più di un’occasione 8Storie italiane Rai1, Rai Italia, Leggerissima estate Rai 2).