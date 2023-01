Marco D'Amore: sopralluogo con polpo al Centro Storico

Marco D’Amore, star di Gomorra e apprezzato regista, torna a girare nel ventre della città. E' stato infatti avvistato assieme al suo team in via dei Tribunali, dove sta effettuando sopralluoghi in vista di un nuovo lavoro. E proprio in via dei Tribunali, a Casa Capasso, D'Amore si è concesso una pausa gastronomica. Qui, come racconta il patron Enzo, ha ordinato polpo grigliato con la scarola e insalata. Certamente un modo per soddisfare il palato con un prodotto tipico della nostra tradizione mantenendosi leggero e tornare a lavoro.

Casa Capasso è un locale molto particolare: tra pizzeria e trattoria riproduce infatti il classico vicolo partenopeo con tanto di panni stesi tra mura di tufo giallo. Propone la cucina tipica napoletana, servita su tovaglie dell'antica tradizione napoletana: ziti alla genovese, manfredi con ragu? e ricotta, gnocchi serviti nei tegamini di terracotta, parmigiana di melanzane e cuoppo di frittura, tanto per citare alcuni dei piatti "forti"