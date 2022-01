Omaggio a Napoli nella medaglia in palio per la Napoli Running 2022

La Napoli City Half Marathon torna in presenza dopo l’edizione virtuale dello scorso anno, causa Covid.

Organizzata da Napoli Running, evento marchiato dal Label World Athletics, la gara si correrà domenica 27 febbraio. Punto di partenza e ritrovo, come da tradizione, la Mostra d’Oltremare che accoglierà i runners prima e al termine della gara.

Il percorso

La partenza è alle ore 9.00, dal ciale Kennedy, da cui gli atleti sfileranno in direzione del Lungomare via Caracciolo, in direzione del Porto, quindi da Piazza Plebiscito ci si affaccerà di nuovo sul mare per ripercorrere via Caracciolo e tornare in viale Kennedy.

La fatica potrà essere condivisa con il proprio partner o con un amico partecipando alla terza edizione della staffetta non competitiva sulla distanza di 10 km + 11,0975 km (partenza alle ore 9:00 da viale J. F. Kennedy mentre le navette di Anm accompagneranno i corridori al cambio staffetta).

La medaglia omaggio a Napoli

Presentata la medaglia, pensata come omaggio alla città di Napoli e ad una delle sue caratteristiche più conosciute in tutto il mondo: il sole.

La forma della medaglia, inoltre, ricorda la pianta ippodamea della città, una rete di strade poste in modo ortogonale che si aprono a forma di anfiteatro sul mare, delimitato dal Vesuvio, dai Monti della costa e dalle isole di Capri, di Ischia e di Procida e dal Capo Miseno.

Sullo sfondo della medaglia, una veduta del percorso con il Vesuvio ed il mare baciati dai raggi solari, il logo Napoli Running e l’incisione della data.