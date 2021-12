Segnaletica "fai da te" nel napoletano. La foto di "Accort o fuoss" diventa virale

In poche ore è diventata virale la foto di un cartello stradale "fai da te" con la scritta "Accort o fuoss". L'immagine arriva da Marano ed è stata condivisa, tra gli altri, anche dall'inviato di Stricscia la Notizia, Luca Abete.

"Nuova segnaletica stradale: a Marano di Napoli ecco il cartello ACCORT O FUOSS, indispensabile strumento per evitare di distruggere la propria auto nei NUMEROSI CRATERI aperti nelle strade! poverinoi Che dite... Ci penserà Babbo Natale a portare un po' di asfalto?", scrive Abete sui social.

Non si è riuscito ancora a capire chi possa essere l'autore del cartello che, sicuramente, è riuscito a mettere "l'accento" su un problema - come quello del cattivo stato di alcune strade - che riguarda non solo Marano, ma tutta la provincia di Napoli.