Maradona porta il sorriso tra i piccoli del reparto di Neurologia del Santobono

Tante emozioni per i piccoli del reparto di neurologia del Santobono e le loro famiglie per l'arrivo di Dieguito, la mascotte di Diego Armando Maradona: canzoni, cori, risate, fotografie e anche tanti giochi per i piccoli, grazie ad una bella iniziativa di Stefano Ceci, amico e manager del Pibe de Oro, e della giornalista Barbara Carere, che ha già consentito di raccogliere 12 mila euro per la struttura.