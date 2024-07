D10s: 3 giorni di eventi gratuiti dedicati a Maradona e fuochi d'artificio a mare

D10s sarà tra noi, per tre giorni, celebrato in una tre-giorni di eventi gratuiti tra sport e divertimento a 40 anni esatti (era infatti il 5 luglio 1984) da quando il Pibe de Oro arrivò nella nostra città e disse “Buonasera napolitani” ad una folla di 75 mila paganti accorsi allo stadio di Fuorigrotta solo per salutarlo e vederlo da (molto) lontano e per pochi minuti.

L'appuntamento è a Rotonda Diaz, sul Lungomare di Napoli, da venerdì 5 a domenica 7 luglio.

D10s in the street

“D10S in the street” è organizzata e promossa dallo storico general manager e amico di Maradona Stefano Ceci con Fabbricanti di emozioni di Raffaele Iavazzi, DAM10 di Enzo Ciardi e Sergio Errico e D10S Academy di Gennaro Di Scala, il Comitato regionale Csain Campania, Zeus e con il patrocinio del Comune di Napoli ed è dedicata ai bambini, perché Maradona li aveva molto a cuore. Ripeteva spesso infatti “Voglio diventare l’idolo dei bambini poveri di Napoli perché loro sono com’ero io da bambino a Buenos Aires”.

Saranno proprio i baby calciatori, nati fra il 2013 e il 2016, a sfidarsi nella fase finale di un torneo di calcio a tre nel campo di gioco allestito alla Rotonda Diaz, dopo le fasi preliminari svoltesi al Centro Kennedy.

Il programma

Venerdì 5 luglio:

alle ore 18 alla stessa ora in cui 40 anni fa Maradona si presentò ai napoletani, parata dei piccoli partecipanti;

alle ore 19 con la presentazione degli organizzatori;

alle 19,30 consegna delle divise alle squadre partecipanti al torneo;

alle 20,30 show con Paola Morra, vedova del fratello di Diego, Hugo Maradona, scomparso un anno dopo il Pibe de Oro, i giornalisti Salvatore Biazzo, Ciccio Marolda e Carlo Alvino, il biografo ufficiale di Maradona Daniel Arcucci, gli ex compagni di squadra Salvatore Bagni e Antonio Carannante, il vocalist Max Righi e lo youtuber Fius gamer;

alle 22,30 spettacolo di fuochi di artificio a mare a cura di Fabbricanti di Emozioni.

Invitati a partecipare, fra gli altri, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’assessore allo Sport Emanuela Ferrante, il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis e l’ex presidente Corrado Ferlaino. Sul palco anche le maglie di Diego Armando Maradona, esposte per l’occasione grazie al Cammarota Antonio Museum.

Sabato 6 e domenica 7 luglio:

alle ore 15 apertura del villaggio alla Rotonda Diaz

alle 15.30 partite torneo di calcio a 3

alle 19 dj set

alle 22 partite torneo di calcio a tre

Atto conclusivo della tre giorni sarà la premiazione del torneo di calcio.