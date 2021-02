Maradona by Sdu su dischi di vinile. L'artista che fa impazzire i fan del Pibe

Stefano Gallucci, in arte SDU, è stato sicuramente tra i protagonisti dell'inaugurazione della Cappella votiva dedicata al Pibe de oro in via Emanuele De Deo, in quello che per tutti è ormai Lardo Diego Maradona, ai Quartieri Spagnoli di Napoli.

Suoi infatti i ritratti di Maradona realizzati su supporto circolare che hanno destato stupore per la straordinaria verosimiglianza e ammirazione per la tecnica.

I ritratti di Sdu sono realizzati con la tecnica dei graffiti su vecchi dischi di vinile, che si rivela una base ideal, non solo per la forma, ma soprattutto per la consistenza. Sdu nasce all'ombra del Vesuvio nel 1976, autodidatta si è fatto notare da tempo nell'ambiente artistico non solo napoletano per i suoi lavori che hanno colori straordinari.