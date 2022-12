I cimeli di Maradona in mostra per un mese. Ingresso gratuito fino al 6 gennaio

Resterà aperta fino al 6 gennaio, giorno della Befana, la mostra dedicata al Pibe de Oro.

Inaugurata l'8 dicembre, l'esposizione è allestita nella sede della Chiesa “Stella Maris”, in Piazza del Grande Archivio, a due passi da San Gregorio Armeno, concessa in comodato d’uso dall’associazione “I sedili di Napoli” organizzatrice dell’evento assieme a “Insorgere-Identità territoriale” e alla locanda “Seggio del Popolo” situata in Piazzetta Grande Archivio, a Napoli.

L'ingresso è gratuito "perché Maradona così avrebbe voluto", come spiega Massimo Vignati cui appartiene la stragrande maggioranza dei cimeli, oggetti dall’inestimabile valore umano e sportivo che Maradona ha donato alla sua famiglia nel corso di 7 anni di rapporto di affetto e amicizia. La storia della famiglia Vignati si intreccia con quella di Diego attraverso Saverio Silvio Vignati, compianto responsabile storico degli spogliatoi dello Stadio San Paolo, e sua moglie Lucia Rispoli, tata e "mamma" napoletana di Diego Armando Maradona. Il Club e Associazione ONLUS “Saverio Silvio Vignati la storia continua” e “Ilovediego10” museo dedicato al Dio del Calcio, perpetuano il ricordo e il legame.

In esposizione le maglie del Napoli, le tute dell’Argentina e del club partenopeo, il contratto di Maradona col Napoli, il pallone del celebre Juve-Napoli 1-3 del 1986, le divise da allenamento, le scarpette, le coppe, le targhe e persino il k-way indossato dal Pibe de Oro nella celebre danza con il pallone che il fuoriclasse fece sulle note di “Live is Life” degli Opus a Monaco di Baviera, prima della semifinale di Coppa Uefa, contro il Bayern nel 1989. Il taglio del nastro effettuato da Massimo Vignati e da sua madre Lucia Rispoli. E, nello stile di Diego, alla mostra non manca posto e spazio per pensare agli altri in maniera fattiva: i visitatori potranno fare infatti un’offerta spontanea: il ricavato sarà ripartito tra il reparto pediatrico del “Santobono-Pausillipon”, le famiglie delle vittime della frana di Ischia e il restauro della chiesa che ospita la mostra.

L’ingresso, come detto gratuito, è possibile dalle ore 10 alle 20