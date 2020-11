AD10s: l'omaggio a Diego Armando Maradona alle fermate dei bus e in metro

Sulle paline delle fermate Anm e le videowall della metro fin dalle prime luci di stamattina i napoletani non hanno trovato come di consueto gli orari dei mezzi di trasporto, ma un emozionato ed emozionante saluto al grande campione Diego Armando Maradona. Su tutti i tabelloni delle fermeta di Metro 1, infatti, per tutta la giornata, ci sarà la scritta AD10S, in segno di saluto ed omaggio, mentre sulle paline alle fermate dei bus ANM si legge "ciao Diego".

"Un piccolissimo riconoscimento ad un uomo, ad un napoletano, che ci ha fatto vivere un sentimento molto profondo: La felicità!", commenta commosso Nino Simeone, presidente della commissione infrastrutture del Comune di Napoli