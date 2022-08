In un'intervista di Sky avvistato il "fantasma" di Maradona: il video fa il giro del mondo

Sullo sfondo di un'intervista, ai margini del campo d'allenamento del Dundee United in Scozia, è stata immortalata una figura molto somigliante al Pibe

Non è la prima volta che si parla di apparizioni di Diego Armando Maradona, e vista la caratura del personaggio e dell'impatto che ha avuto nell'immaginario collettivo non c'è neanche più di tanto da sorprendersi.

Questa volta, el Diez pare far mostra di sé durante un allenamento del Dundee United, squadra scozzese.

In un'intervista video a bordocampo, sullo sfondo si vede qualcuno che corre dietro ad un pallone. In effetti le similitudini estetiche e nelle movenze con Diego sono tante e tali che le immagini non potevano che fare il giro del mondo.