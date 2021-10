Manuela Arcuri, Lele Mora e Mercedesz Henger: "Il calore dei napoletani è unico"

Manuela Arcuri, da mozzare il fiato in uno scollatissimo abito total green, Lele Mora elegantissimo con gilet in visone grigio e l'influencer ed ex naufraga Mercedesz Henger, erano tra i super ospiti vip di Ugo Autuori per la serata di ottobre di "Notti del Golfo", format di successo che sta portando nella nostra città i big dello spettacolo in un evento che mescola sapientemente buon cibo, spettacolo, musica e voglia di divertirsi.

Al completo Villa Domi, ovviamente nel massimo rispetto della normativa anti-contagio da Covid-19, con tantissimi attori, attrici, modelle, starlette e amici. Nel corso della serata consegnati i Premi del Mediterraneo per diverse categorie, dallo spettacolo all'imprenditoria.