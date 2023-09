A Napoli las Maninas di Manolo Valdes

Il MANN - Museo Archeologico Nazionale di Napoli in collaborazione con il ministero della Cultura e la Galleria d’Arte Contini inaugura questo mercoledì, 27 settembre, nel salone della Meridiana, Las Maninas, personale del maestro Manolo Valdès. È la prima volta che l'artista spagnolo espone le proprie opere nel Sud Italia.

L'allestimento si annuncia particolarmente suggestivo,nel solco decisamente intrigante ed innovativo tracciato dal direttore Paolo Giulierini, per il confronto tra la ricerca sperimentale, ricca di echi ed evocazioni, condotta da Valdès, e la narrazione suggestivamente elegante del Museo napoletano. La mostra torna inoltre a sottolineare il costante dialogo culturale tra Napoli e la Spagna, sullo sfondo del Mann dove, peraltro, è stata prorogata fino al prossimo 2 ottobre 'Picasso e l' antico'.

Manolo Valdés, nato a Valencia nel 1942, è stato co-fondatore del gruppo Equipo Crónica, collettivo pioneristico di Pop Art. Nel 2007 è stato insignito del titolo di Ufficiale dell’Ordine al merito dalla Repubblica Francese. Le sue opere sono al Metropolitan Museum of Art e al Museum of Modern Art di New York; al Musée National d'Art Moderne, Centre George Pompidou, di Parigi; al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, Spagna; Fundaciòn del Museo Guggenheim Bilbao, Spagna; al Kunstmuseum, Berlino, Germania; al National Art Museum of China, Beijing, China. L'artista vive e lavora tra Madrid e New York.