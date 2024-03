Mangiano 6 pizze in due da Errico Porzio, il commento è virale: "Erano leggerissime"

Mangiano sei pizze in due e sembrano non "accusare" il colpo. La storia vede protagonista una coppia - marito e moglie - che hanno scelto di passare il sabato sera in una delle tante pizzerie di Errico Porzio. In particolare, i due hanno cenato nella nuova sede di Nola. La curiosità, come già anticipato, sta nel fatto che in due hanno mangiato ben sei pizze, senza rinuanciare neanche al dolce.

"La tua pizza è leggerissima"

Una "fame" che non è passata inosservata al noto pizzaiolo napoletano che ha postato sul proprio profilo social il pre-conto. "Al Solito Porzio di Nola. Marito e moglie, coppia distinta, elegante, fisici asciutti: 3 pizze lei ( senza glutine) 3 pizze lui. Chiusura col dolce. 'Complimenti la tua pizza è leggerissima'", racconta Porzio.

La foto è subito diventata virale, facendo registrare un boom di like e condivisioni. Ovviamente non sono mancati i commenti, molti anche divertenti. "Sicuramente non sono da invitare ad un matrimonio", ironizza uno degli utenti social che nel fare i complimenti a Porzio si accoda a quanti hanno invece commentato - e confermato - elogiando la grande qualità del prodotto offerto.