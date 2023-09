Influencer mangia una pizza da Porzio e le arriva il conto: storie cancellate sui social

Una influencer, dopo aver mangiato nella pizzeria sul lungomare di Errico Porzio e postato sui social delle storie positive sull'esperienza vissuta nel locale, le avrebbe poi cancellate quando ha capito di dover pagare il conto. "Ciao ragazzi, grazie per la pizza personalizzata per le foto e soprattutto per l'ago e il cotone. Mi sono trovata ad eliminare video e foto perchè lo sapete per me è lavoro. Non sponsorizzo gratuitamente le aziende, al massimo mi occupo di scambio merce/servizio. Recensisco positivamente l'azienda in cambio del servizio o del prodotto offerto gratuitamente. Arrivederci, ci rivedremo", scrive l'influencer ai gestori della pizzeria.

Porzio: "Ditemi che è uno scherzo"

E' lo stesso Errico Porzio, tramite la sua pagina Facebook, a rispondere all'influencer: "Premettendo che io non ero presente, che non l'ho invitata e non sapevo neanche chi fosse, ma mi sembra di aver capito che questa pseudo influencer sia stata a mangiare nella nostra pizzeria sul lungomare. Contenta e soddisfatta ha fatto delle storie su Instagram ma poi dopo averle presentato il conto le ha cancellate. Ditemi che è uno scherzo".