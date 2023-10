Chiude Mandara al Ponte di Tappia? La nota di Lactalis che detiene il marchio

Già era successo nell'estate 2016: il punto vendita contrassegnato dalla "mucca arancione" di Mandara, in via Ponte di Tappia n.92, aveva chiuso i battenti lasciando i napoletani nello sgomento. Si trattava, fortunatamente, di un semplice restyling che aveva consentito al locale, specializzato nella vendita di latticini e in particolare di mozzarella di bufala campana, di presentarsi in autunno con il nuovo volto di bistrot, una versione più sprint e accattivante.

Come allora anche oggi la saracinesca di Mandara a via Ponte di Tappia è sempre abbassata. "Ma si tratta di un semplice restyling", assicura la società Lactalis che ha in portafogli il marchio Mandara assieme ad altri come Locatelli, Galbani, Leerdammer e anche il gruppo Castelli, specializzato in formaggi DOP. L'Italia - si legge sul sito della società - con quasi 4.000 referenze di prodotto tra latte, formaggi, formaggi DOP e salumi, rappresenta il secondo Paese più importante del Gruppo Lactalis per fatturato. E Lactalis si definisce la prima azienda alimentare in Italia per numero di stabilimenti produttivi sul territorio nazionale. Due in particolare quelli situati in Campania: Piana di Monte Verna, in provincia di Caserta, acquisito nel 1999, che produce principalmente latte e panna pastorizzati e latte UHT. I prodotti vengono principalmente distribuiti con il marchio Berna, storico marchio del latte campano nato nel 1930. Sempre in provincia di Caserta, a Mondragone, è quindi di Lactalis lo stabilimento che dal 1950 portava in tavola la mozzarella di bufala e gli altri prodotti a marchio Mandara. "Tutti i prodotti nascono in Campania da un latte di bufala intero fresco proveniente da allevamenti controllati della zona", spiega la società sul proprio sito. Lo stabilimento di Mondragone è entrato a far parte del gruppo Lactalis nel 2020.

La riapetura - spiega a NapoliToday l'ufficio comunicazione di Lactalis - avverrà a metà novembre.