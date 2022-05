Il gioiello che sta facendo impazzire i napoletani

Si chiama "nomina" ed è la serie di gioielli personalizzabili lanciata dalla storica famiglia Tramontano, attiva a Napoli nel settore orafo da quasi un secolo. Era infatti il 1925 quando i Tramontano aprirono il loro primo negozio-laboratorio, in cui disegnavano e realizzavano montature e gioielli di pregevole fattura e raffinatezza, tanto da conquistare subito le dame più "in" dell'epoca. Da allora la tradizione è continuata di padre in figlio, sempre nel segno di un'eleganza ricercata e della capacità di intercettare gusti e bisogni del mercato.

Nomina

"Nomina", l'ultima serie, sta letteralmente facendo impazzire i napoletani. Gli anelli in particolare, ma anche bracciali, orecchini e ciondoli di questa serie costituiscono infatti una sintesi perfetta di eleganza, valore e unicità: realizzati in 3 diversi tipi di oro (giallo, rosa e bianco), con la possibilità di montare diamanti naturali (bianchi o neri), possono essere "creati" personalmente, on line, sul sito della maison, attraverso uno speciale "configuratore" che consente di vedere l'anteprima del gioiello per valutarne caratteristiche ed eventuali modifiche, e vengono quindi realizzati singolarmente, dai maestri artigiani che lavorano nel laboratorio di Tramontano.

NM1.2, nella nostra foto di copertina, è l'ultimo nato della serie, dedicato alle mamme, perno e "bullone" di ogni famiglia: "è il nostro must have, rappresenta l'evoluzione del concetto di anello inteso in un'ottica di moda pur rimanendo fedeli alla tradizione dove restano forti i legami e i valori - spiega Francesco Tramontano, alla guida dell'azienda - con scritte in rilievo del nome e i diamanti ad impreziosire".