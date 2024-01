A Napoli Mame Ostrichina è unico. Un luogo dove arte, astrologia e cibi sani nutrono corpo e anima | VIDEO e FOTO

“Sushi, Sano e Vegano in un luogo d’arte dove regna la bontà d’animo e la bellezza coincide con la il gusto per il buon cibo” è scritto così sulla pagina social di Mame Ostrichina il locale che Monica Neri ha aperto qualche anno fa in via Carlo De Cesare. In effetti, cercare di definire Mame Ostrichina è arduo perché è al di fuori di qualsiasi etichetta, anzi, un posto così a Napoli non c’è come sottolinea la Neri quando accoglie NapoliTODAY.

È un piovoso martedì sera quando andiamo trovarla. È il giorno in cui, generalmente, chi viene per assaggiare la sua cucina originale composta da piatti superfood (ossia i piatti che probabilmente diano dei benefici per la salute perché hanno un’eccezionale densità di nutrienti), se lo desidera, può avere una lettura di tarocchi. In pochi si sottraggono perché incuriositi da una degustazione di sushi con tarocchi.

È una delle molteplici attività, alcune un pizzico new age, che Monica Neri ha portato in questo luogo innovativo a pochi passi dai Quartieri Spagnoli, d’altronde, lei è stata tra i primi a crederci e a investirci quando tanti anni fa, proprio tra le mura di quello che oggi è Mame Ostrichina, fondò insieme a suo fratello Massimiliano Neri Kukai, essendo anche precursori nel portare il sushi a Napoli.

Monica è, a suo modo, una pioniera e continua a esserlo in questo locale che trasmette magia. Quando si entra ci sono i tavoli imbanditi e tutte le caratteristiche tipiche di un ristorante, ma è limitante fermarsi a ciò. È ben oltre. L’obiettivo non è soddisfare solo il palato con prelibatezze per nutrire il corpo, ma nutrire anche l’anima.

Un luogo in costante cambiamento

Negli anni, Mame Ostrichina ha cambiato format prima di trovare la sua dimensione ideale ciò è avvenuto quando la Neri ha osato nel non seguire gli schemi e nel proporre una formula inaspettata. Per lei Mame Ostrichina è casa, come tale ogni angolo rivelano qualcosa di lei, dei suoi interessi come l’astrologia, l’arte e il teatro. Al piano di sotto c’è una galleria d’arte con mostre di giovani artisti e cha all’occorrenza ospita performance teatrali. In questo spazio si svolgono anche sessioni dedicate allo YOGA.

Come ogni buona padrona di casa, vuole che chiunque varchi la sua soglia si senta a proprio agio tanto da di dimenticare la formalità, liberandosi da sovrastrutture e preconcetti e perché no, sentendosi anche libero di raccontarsi dopo aver ascoltato il quadro astrologico fatto da Monica Neri, cosa che da buona astrologa ama fare perché si resta solidi senza giocare a predire il futuro.

L’essere astrologa è un pezzo fondamentale di lei. Infatti, il 4 febbraio Mame Ostrichina sarà la location per il laboratorio di astrologia esperienziale ‘Alla scoperta del proprio Tema di nascita ‘, un progetto che ha ideato al quale tiene molto: “Partendo dall’analisi dei propri temi di nascita dedicheremo un’ora e mezza per esplorare la confederazione di anime che ci abitano. Per scoprirle, incontrarle ed esplorarle. Entreremo in confidenza con il concetto di archetipo interno e attraverso i nostri pianeti personali incontreremo le divinità che ci abitano. Un corso adatto anche ai principianti”.

Coccola i suoi clienti come si fa con gli amici. I piatti che consiglia diventano loro malgrado il pretesto per scoprire un’opera nuova o nuove discipline, ma forse qualcosa in più di sé stessi. Entra in empatia con le persone che si siedono a uno dei suoi tavoli anche solo per gustare uno dei vini durante un aperitivo post lavoro. Lei dà a loro ciò che hanno bisogno in quel preciso momento. Non è un azzardo dire che in quest’atmosfera elegante ma allo stesso tempo calda, le persone trovano un rifugio per confidarsi tenendo tra le mani un calice di buon vino e, mentre stuzzicano qualcosa di saporito, conoscono un po' di più loro stessi.

Mame Ostrichina è un po' come la stanza delle necessità nel Castello di Hogwarts in Harry Potter, forse, anche per questo è in costante cambiamento perché si adatta alle necessità di coloro che lo popolano e lo vivono, seguendo il flusso di quello che accade.

Nutrire corpo e anima con superfood

Monica Neri è sempre stata affascinata dalla filosofia orientale e dai costumi di quella cultura. Negli anni l’ha studiata in tutte le sue caratteristiche lo si avverte parlando con lei e osservando i dettagli, anche quelli più insignificanti. Ovviamente, si riflette anche nelle pietanze preparate con materie prime.

È lei a guidare la cucina, aiutata da una piccolissima brigata. Chef Monica adora sperimentare gli alimenti. Nel superfood ha trovato la sua cifra espressiva. In fondo, se lo scopo è nutrire l’anima affidandosi alle modalità e arti più nobili, anche il corpo va nutrito in modo sano.

Coloro che vanno da lei aspettandosi di mangiare sushi si sbaglia di grosso. Si è lontani dai luoghi comuni anche nei tavoli. Niente è convenzionale in questo ambiente raffinato.

La Neri persevera nella ricerca nell’accostare i sapori di alimenti nutrienti ricchi di vitamine ma gustosi. La sua cucina è altamente creativa, non a caso, sperimentando, sperimentando le vengono fuori ricette molto golose come le Ciambelle di Zucca, un medaglione di zucca butternut precedentemente impastellato e impanato nel panko per poi essere fritto.

Sono nate per caso ci racconta Monica: “Stavo preparando un video per la solita cotoletta di zucca, l’ho assaggiata e in un attimo sono tornata indietro nel tempo, mi sono ritrovata bambina, all’Edenlandia mentre addentavo una graffa. Ci ho aggiunto un po’ di zucchero e gli ho dato un tocco personale con una spolverata di cannella”.

Anche l’occhio vuole la sua parte, infatti c’è ance una cura estetica nell’impiattare i piatti che è in equilibrio con i connubi insoliti ma gustosi che in bocca ricordano anche sapori più tradizionali ma preparati con altri ingredienti come la sua parmigiana fujuta, che in bocca esplode come la classica parmigiana di melanzane è totalmente diversa. Monica sostituisce il formaggio con la ricotta di anacardo e al posto del parmigiano c’è sempre l’anacardo ma in polvere, poi c’è la mia ideazione del pomodorino bruciato di Eduardo De Filippo, è cotta al forno senza che le melanzane siano fritte e c’è del pesto vegano.