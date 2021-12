Malcuit cuore d'oro: distribuisce pizze e bevande ai senzatetto - VIDEO

Cuore d'oro di Kevin Malcuit. Il terzino del Napoli martedì sera si è recato a Piazza Garibaldi per portare conforto ai tanti senzatetto fuori la Stazione centrale. Il giocatore, per l'occasione, come si vede in un video amatoriale diffuso sui social, ha consegnato cibo 8 delle pizze) e bevande caldi.

Un gesto meraviglioso che non è passato inosservato. Le immagini hanno fatto il giro del web e sono tanti i commenti di apprezzamento per il calciatore azzurro.