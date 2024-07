Mahmood, pizza a "ruota di carro" da Michele: "Napoli vita mia"

Sui social sono diventate virali alcune immagini che mostrano Mahmood in visita a Napoli. Il noto cantautore italo-egiziano è tornato alcuni giorni fa dagli Stati Uniti ed ha deciso di passare qualche ora di relax nella città partenopea alla quale è molto legato. Per lui, ovviamente, non poteva mancare un'ottima pizza.e dove mangiarla se non nel "Tempio mondiale della pizza".

Mahmood e i suoi collaboratori, infatti, si sono recati all'antica pizzeria da Michele a Forcella. Per lui una classica margherita a "ruota di carro" fatta come tradizione comanda. Ad accoglierlo, insieme a tutto lo staff, Daniela Condurro, nipote di Michele. Le immagini della visita in pizzeria sono state condivise dallo stesso Mahmood - che scriva "Napoli vita mia" -, ma anche dal noto locale di Forcella che recentemente ha aperto una nuova sede a due passi da quella storica.