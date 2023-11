Mahmood avvistato nel cuore di Napoli: fan impazziti - VIDEO

Mahmood è stato avvistato per le strade di Napoli e in particolare a Forcella. Il cantante è stato ripreso da molti fan e le immagini sono subito diventate virali sui social. Ma cosa ci fa Mahmood a torso nudo per le strade della città partenopea? L'artista sta girando il videoclip di “Cocktail d'amore”, pubblicato il 3 novembre su tutte le piattaforme, che anticiperebbe l'uscita di un nuovo album.