Ultimo, messaggi ironici al concerto: "Non lo amo. La mia fidanzata m'abboff ‘e p**l"

Un grande successo per Ultimo che lo scorso fine settimana ha tenuto allo stadio Maradona un doppio concerto. Un doppio sold out che ha fatto registrare tanti momenti emozionanti, con diversi fan che hanno colto l'occasione per fare dediche o addirittura proposte di matrimonio.

Ma non tutte le coppie questa esperienza l'hanno vissuta allo stesso modo. Tra i tanti presenti allo stadio di Fuorigrotta c'era anche chi è stato "costretto" ad accompagnare la fidanzata. A testimonairlo diverse magliette divertenti, diventate anche virali sui social.

Una di queste, indossata verosimilmente da un fidanzato "scontento", recitava: "Non amo Ultimo, ma la mia fidanzata m'abboff ‘e p**l".