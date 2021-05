Da Belen a Mafalda sui cartelloni Jadea: "Non sentitevi giudicate per il vostro aspetto fisico"

Dopo la campagna pubblicitaria con una Belen Rodriguez da togliere il fiato, la Intimo Artù, l'azienda pugliese che da anni ormai si caratterizza con lo stile personalissimo del marchio Jadea, punta sulla campana Mafalda De Simone.

26 anni, 183mila followers all'attivo, studentessa e influencer, Mafalda è originaria di Mirabella Eclano.

Ha realizzato uno shooting per due costumi da bagno dell'azienda e dice: "Sono contenta di questa collaborazione perché è un messaggio bello da raccontare. Ho prestato con gioia la mia immagine per la Jadea. Noi donne non dobbiamo essere in fissa per la prova costume ed è questo il messaggio che ho voluto lanciare insieme all'azienda Intimo Artù. C'è Belen Rodriguez, vero, ma ci sono tante ragazze che meritano rispetto e non devono sentirsi giudicate per il loro aspetto fisico. Ecco perché ho deciso di essere testimonial di un messaggio di civiltà per le donne italiane".

Lo slogan della campagna, infatti, è "Nessuno ci può giudicare per ciò che indossiamo" - Body positive