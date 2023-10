Giuseppe de "Il mio viaggio a Napoli" preoccupato per la madre: "Mi sentivo di morire"

Sono state settimane difficili, quelle appena passate, per Giuseppe Russo de "Il mio viaggio a Napoli". Reduce dal viaggio in Turichia, con la sua Federica, il noto influencer ha condiviso le sue ansie legate alla salute della madre. Quest'ultima, infatti, è stata sottoposta ad una serie di esami clinici dai quali, per fortuna, non è emerso nulla di grave.

"Ansia, angoscia, tristezza"

"Ho aspettato di tornare a casa dalla Turchia e adesso posso raccontarvi tutto quello che da poche settimane abbiamo vissuto con ansia, angoscia, tristezza , preoccupazione e apprensione per mia madre. Ci avete visto nei video sorridenti, felici, spensierati ma la realtà era ben altra. Prima di partire per la Turchia c’era il forte sospetto che mia madre era affetta da una patologia piuttosto grave".

"Cercavo di farmi vedere forte"

"Il clima a casa era molto teso, non sono abituato a vedere mia madre così preoccupata e pensierosa , io cercavo di farmi vedere forte, non ho mai versato una lacrima anche se in cuor mio mi sentivo di morire. In questi casi è stato fondamentale la vicinanza della famiglia e delle persone care. Prima della nostra partenza, dopo uno specifico esame, abbiamo avuto la bellissima notizia che il pericolo peggiore è scampato".

"Oggi è tornato il sorriso"

"Oggi siamo tutti più sollevati, tutti più felici, oggi a casa è ritornato il sorriso, oggi sono felice di condividere con voi questa magnifica notizia. Ci sarà ancora da indagare ma per fortuna tutto nella norma. Il tutto per dirvi : siate gentili con le persone, perché non sapete in quel momento la personale battaglia, di qualsiasi natura, che silenziosamente stanno combattendo. Voglio ringraziare Federica che mi è stata sempre vicino in questo momento. È davvero la mia Roccia da sempre".