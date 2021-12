La Madonna di Pompei per 2 giorni a Napoli. Il programma

L’Azienda Ospedaliera dei Colli ospiterà il quadro pellegrino della Beata Vergine Maria del S. Rosario di Pompei.

Il programma

Venerdì 17 dicembre, dopo un passaggio presso il piazzale del Presidio Ospedaliero CTO alle ore 9 e quindi dell’Ospedale Cotugno, l'effige arriverà alle ore 10 al Monaldi e sarà esposta presso la Chiesa del Santissimo Crocifisso dell’Ospedale dove resterà fino a sabato 18 dicembre.

Venerdì, alle ore 11, è prevista la concelebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo prelato di Pompei.

Sabato, 18 dicembre, sempre alle 11, è atteso monsignor Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli.

“L’immagine è venerata da milioni di fedeli in tutto il mondo ed è per noi una gioia poterla accogliere presso la nostra azienda ospedaliera. Vogliamo, con questo piccolo gesto, essere vicini ai pazienti ricoverati e a tutti gli ammalati - spiega Maurizio di Mauro, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli - Il mio ringraziamento all’Arcivescovo di Napoli, Monsignor Battaglia, all’Arcivescovo prelato di Pompei, Monsignor Caputo, alla Missione Mariana del Rosario, a Monsignor Francesco Paolo Soprano, delegato del Santuario per le Missioni Mariane, ai padri Camilliani dell’Ospedale Monaldi, a don Rosario Mauriello, cappellano del Monaldi, per aver reso possibile questo momento di raccoglimento e di preghiera”.