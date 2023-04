Riti di Pasqua a Madonna dell'Arco: come sarà il lunedì in Albis 2023

“Qui si viene per lanciare un urlo! Qui si viene per gridare! Qui si viene per far esplodere finalmente dal cuore il grido della povera vita umana stritolata ogni giorno. Madonna dell’Arco è il luogo dove la vita umana porta all’aperto le sue malattie, i suoi dolori, le sue angosce, i suoi terrori. Qui l’urlo di dolore dell’umanità si materializza, si concretizza. Ecco: diventa pietra, diventa tavoletta, rito, manifestazione pubblica; diventa testimonianza nei secoli. Ecco cos’è la Madonna dell’Arco: la concretizzazione, la pietrificazione del dolore umano che viene qui per rovesciarsi, come lava incandescente ai piedi della Vergine. Così nasce questo Santuario! Per testimoniare cosa sia la vita umana! Questo Santuario siamo noi, con i nostri guai, con le nostre sventure, con i nostri mali, che stiamo a bocca e braccia spalancate verso di Lei. Tutta la sofferenza umana Lei la redime, la libera e la sublima… A lei si rivolgono milioni di occhi da tutto il mondo e la invocano Regina dell’Arco. Lei prende tutto ciò che è umano e lo aggancia a Dio. In Maria ciò che è la miseria dell’uomo diventa misericordia di Dio; ciò che è incapacità dell’uomo diventa onnipotenza di Dio. Lei prende l’uomo così poveretto com’è e lo fa diventare figlio di Dio”: così - ricorda il Santuario di Madonna dell'Arco dalle proprie pagine web - durante un’omelia negli anni del suo priorato, padre Tommaso Tarantino spiegava la secolare forma di devozione dei "fujenti" o "battenti", i fedeli devoti all'effige della Madonna custodita a Sant'Anastasia, oltre 60mila, distribuiti soprattutto tra Napoli e provincia.

Il prossimo 10 aprile, lunedì in Albis, cade il 572mo pellegrinaggio, il secondo dalla fine della pandemia. Confermate le restrizioni dello scorso anno: l'accesso sarà infatti consentito ad orari predeterminati solo alle associazioni di battenti accreditate presso il Santuario, senza statue o toselli (i cosidetti "carri") o accompagnamento di bande musicali, e ai soli fedeli con le caratteristiche divise bianche. Le richieste di accredito andranno presentate in base alla provenienza geografica dei gruppi di fedeli il 4 (Nola, Acerra, Aversa, Pozzuoli) e il 5 aprile (Napoli).

Per il secondo anno consecutivo, nel frattempo, presso il Santuario si è svolta la via Crucis, come spiega nel filmato padre Gianpaolo Pagano, priore del Santuario.